Verluste in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer

Am Freitag fällt der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX um 0.01 Prozent auf 5’460.30 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.005 Prozent auf 5’461.15 Punkte an der Kurstafel, nach 5’460.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’456.26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’461.15 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.986 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’408.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5’158.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’618.36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10.15 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 1.17 Prozent auf 15.20 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.70 Prozent auf 80.16 CHF), Rio Tinto (+ 0.69) Prozent auf 75.56 GBP), Siemens Energy (+ 0.60 Prozent auf 153.50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.31 Prozent auf 28.81 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-1.62 Prozent auf 1’143.40 EUR), GSK (-1.51 Prozent auf 18.92 GBP), Roche (-1.32 Prozent auf 366.90 CHF), RELX (-1.16 Prozent auf 25.57 GBP) und Novartis (-0.87 Prozent auf 125.24 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 796’214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 581.056 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.38 erwartet. Mit 6.58 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch