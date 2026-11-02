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STOXX 50-Kursverlauf 02.11.2026 12:26:34

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Der STOXX 50 zeigt sich am Montag kaum verändert.

Novartis
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.05 Prozent tiefer bei 5’389.42 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.146 Prozent leichter bei 5’384.29 Punkten, nach 5’392.17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’369.19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’392.75 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5’298.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’454.39 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’754.45 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.72 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 1.92 Prozent auf 74.14 EUR), Siemens Energy (+ 1.43 Prozent auf 128.74 EUR), Siemens (+ 1.28) Prozent auf 269.05 EUR), Airbus SE (+ 1.06 Prozent auf 194.48 EUR) und Rolls-Royce (+ 1.03 Prozent auf 12.52 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 25.52 EUR), BP (-1.59 Prozent auf 6.17 GBP), Roche (-1.36 Prozent auf 397.90 CHF), Novartis (-1.24 Prozent auf 132.12 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.20 Prozent auf 39.88 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’142’057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4247 17.12.2027 156216113
Long 12.2352 17.09.2027 159690092
Long 88.1067 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13216 20.11.2026 157924280
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4236 11.84 161356918
Long 11.9045 6.70 161595658
Long 25.4115 2.19 161595364
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1757 14.56 158194605
Short 11.6956 6.96 157230865
Short 18.6141 3.78 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.87 129204048
Long 8 -39.13 129204046
Long 12 -22.22 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’393.46 19.49 SGB0YU
Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’733.95 02.11.2026 14:13:40
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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