Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Um 12:08 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.05 Prozent tiefer bei 5’389.42 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.146 Prozent leichter bei 5’384.29 Punkten, nach 5’392.17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’369.19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’392.75 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5’298.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’454.39 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’754.45 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.72 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 1.92 Prozent auf 74.14 EUR), Siemens Energy (+ 1.43 Prozent auf 128.74 EUR), Siemens (+ 1.28) Prozent auf 269.05 EUR), Airbus SE (+ 1.06 Prozent auf 194.48 EUR) und Rolls-Royce (+ 1.03 Prozent auf 12.52 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-2.18 Prozent auf 25.52 EUR), BP (-1.59 Prozent auf 6.17 GBP), Roche (-1.36 Prozent auf 397.90 CHF), Novartis (-1.24 Prozent auf 132.12 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.20 Prozent auf 39.88 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’142’057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch