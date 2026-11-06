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06.11.2026 17:58:14
Verluste in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
Das machte das Börsenbarometer in Europa am Freitag zum Handelsschluss.
Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.96 Prozent auf 5’367.22 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.812 Prozent tiefer bei 5’375.01 Punkten in den Handel, nach 5’419.00 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’375.01 Punkte, das Tagestief hingegen 5’317.52 Zähler.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0.317 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 06.10.2026, mit 5’334.87 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 5’507.27 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 4’735.30 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8.27 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.74 Prozent auf 118.10 EUR), Rolls-Royce (+ 1.74 Prozent auf 12.61 GBP), Rio Tinto (+ 0.18 Prozent auf 62.81 GBP), GSK (+ 0.00 Prozent auf 18.90 GBP) und UniCredit (-0.08 Prozent auf 76.87 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4.27 Prozent auf 569.20 EUR), Siemens (-3.51 Prozent auf 263.65 EUR), Rheinmetall (-3.42 Prozent auf 812.70 EUR), BAT (-3.18 Prozent auf 45.67 GBP) und Allianz (-3.01 Prozent auf 451.10 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 31’979’515 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 515.535 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie hat mit 5.34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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