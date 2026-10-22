Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.60 Prozent schwächer bei 5’377.27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.151 Prozent auf 5’401.42 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’401.42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’348.45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.267 Prozent abwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 5’361.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’439.90 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 4’770.14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.47 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 7.42 Prozent auf 94.42 GBP), SAP SE (+ 2.61 Prozent auf 214.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.69 Prozent auf 25.93 EUR), Unilever (+ 1.47 Prozent auf 48.91 GBP) und AstraZeneca (+ 1.43 Prozent auf 127.94 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4.77 Prozent auf 127.26 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.03 Prozent auf 69.66 CHF), UniCredit (-2.85 Prozent auf 72.83 EUR), Rio Tinto (-2.67 Prozent auf 63.09 GBP) und Intesa Sanpaolo (-2.23 Prozent auf 5.92 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’504’480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 560.937 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 5.93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch