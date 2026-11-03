Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
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03.11.2026 15:58:16
Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag
Der STOXX 50 notiert am Nachmittag im negativen Bereich.
Um 15:40 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.22 Prozent auf 5’389.65 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.199 Prozent schwächer bei 5’390.57 Punkten, nach 5’401.33 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5’357.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’410.54 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’298.36 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 5’467.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’765.55 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.72 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.46 Prozent auf 72.38 CHF), UniCredit (+ 1.43 Prozent auf 75.30 EUR), Siemens Energy (+ 0.97 Prozent auf 131.26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.92 Prozent auf 6.03 EUR) und GSK (+ 0.77 Prozent auf 18.39 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-3.21 Prozent auf 203.75 EUR), RELX (-2.17 Prozent auf 29.33 GBP), BP (-1.45 Prozent auf 5.91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.43 Prozent auf 93.88 GBP) und Unilever (-1.40 Prozent auf 48.33 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13’582’129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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