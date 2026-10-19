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Euro STOXX 50-Kursverlauf 19.10.2026 15:58:34

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Der Euro STOXX 50 sinkt am Nachmittag.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
502.57 CHF -0.55%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.27 Prozent schwächer bei 6’125.17 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.347 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’189.90 Zählern und damit 0.231 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’204.23 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’189.90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’117.57 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’236.20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6’230.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’607.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.70 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.14 Prozent auf 26.25 EUR), Deutsche Börse (+ 0.74 Prozent auf 311.80 EUR), Infineon (-0.04 Prozent auf 52.37 EUR), SAP SE (-0.11 Prozent auf 199.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.58 Prozent auf 544.00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’059.80 EUR), Airbus SE (-2.62 Prozent auf 193.70 EUR), Siemens (-2.46 Prozent auf 264.00 EUR), Deutsche Bank (-2.06 Prozent auf 28.73 EUR) und Siemens Energy (-1.88 Prozent auf 132.44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2’464’116 Aktien gehandelt. Mit 569.339 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2442 17.09.2027 160236224
Long 11.9184 18.12.2026 157053369
Long 41.0504 18.12.2026 161756917
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7177 13.28 158841434
Long 10.8663 7.17 161756882
Long 33.5867 0.62 161992583
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.5978 13.75 161756890
Short 11.5454 4.99 158841454
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -33.99 152901381
Long 8 -35.26 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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22.09.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’788.74 8.94 S1BOGU
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Long 13’704.89 19.45 SZC0BU
Long 13’393.97 13.71 SWBZHU
Long 12’807.81 8.88 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 178.34 -3.44% Airbus SE
ASML NV 1’373.00 -0.01% ASML NV
Deutsche Bank AG 26.57 -2.32% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 286.30 2.25% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 23.62 0.34% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24.10 0.79% Eni S.p.A.
Infineon AG 49.13 2.78% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.53 0.79% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 502.40 1.47% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 14.28 -1.84% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 971.70 -1.80% Rheinmetall AG
SAP SE 183.90 -0.82% SAP SE
Siemens AG 244.30 -0.65% Siemens AG
Siemens Energy AG 123.88 2.06% Siemens Energy AG
TotalEnergies 74.56 0.06% TotalEnergies

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