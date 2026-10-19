Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer

Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.27 Prozent schwächer bei 6’125.17 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.347 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’189.90 Zählern und damit 0.231 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’204.23 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’189.90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’117.57 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’236.20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6’230.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’607.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.70 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.14 Prozent auf 26.25 EUR), Deutsche Börse (+ 0.74 Prozent auf 311.80 EUR), Infineon (-0.04 Prozent auf 52.37 EUR), SAP SE (-0.11 Prozent auf 199.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.58 Prozent auf 544.00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’059.80 EUR), Airbus SE (-2.62 Prozent auf 193.70 EUR), Siemens (-2.46 Prozent auf 264.00 EUR), Deutsche Bank (-2.06 Prozent auf 28.73 EUR) und Siemens Energy (-1.88 Prozent auf 132.44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2’464’116 Aktien gehandelt. Mit 569.339 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch