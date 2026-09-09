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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Index im Blick 09.09.2026 15:58:18

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Euro STOXX 50-Handel am Nachmittag.

Intesa Sanpaolo
6.23 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.67 Prozent auf 6’306.35 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.454 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.283 Prozent auf 6’395.01 Punkte an der Kurstafel, nach 6’413.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’275.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’395.01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.23 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’523.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’049.74 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 5’368.82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1.87 Prozent auf 23.96 EUR), SAP SE (+ 0.12 Prozent auf 181.92 EUR), Enel (-0.20 Prozent auf 8.93 EUR), Bayer (-0.30 Prozent auf 49.26 EUR) und adidas (-0.34 Prozent auf 147.35 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-4.62 Prozent auf 1’003.20 EUR), Siemens (-3.41 Prozent auf 263.20 EUR), Airbus SE (-2.75 Prozent auf 195.22 EUR), Infineon (-2.75 Prozent auf 56.84 EUR) und Deutsche Bank (-2.64 Prozent auf 34.81 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’672’528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 578.281 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.2598 42.80 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

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Short 14’713.78 13.99 SJUBNU
Short 15’279.34 8.95 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’873.10 09.09.2026 15:59:36
Long 13’280.68 19.80 S1BR8U
Long 12’949.35 13.65 SA2BCU
Long 12’402.77 8.95 S0EBKU
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