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10.06.2026 13:30:36
Verluste ausgeweitet - Trump-Aussagen verstärken Iran-Sorgen
FRANKFURT/PARIS (awp international) - Erneut aufgeflammte Sorgen um eine Eskalation des Iran-Kriegs haben am Mittwochmittag die europäischen Indizes noch etwas tiefer ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex Dax fiel zuletzt um 1,1 Prozent. Sein Eurozonen-Pendant, der EuroStoxx 50 , büsste 0,9 Prozent ein. Schon am Morgen hatten die Börsenbarometer unter wieder zunehmenden Spannungen im Iran-Krieg gelitten.
Die Anleger reagierten nervös auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump. Aus seiner Sicht hat der Iran zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln. Jetzt müsse das Land "den Preis dafür zahlen", erklärte er. Der Ölpreis als Gradmesser für geopolitischen Spannungen zog an, zudem geriet der Euro zum US-Dollar unter Druck./la/jha/
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
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Der heimische Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte kaum verändert. Der deutsche Aktienmarkt tendiert abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.