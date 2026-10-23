Verkkokauppacom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Verkkokauppacom stellte am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.120 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 133.9 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch