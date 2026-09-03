Xiaomi Aktie 42399032 / KYG9830T1067
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03.09.2026 14:26:48
Verkaufsstart in Europa: Xiaomi bietet seine E-Autos bald auch in Deutschland an
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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