Verkauf der Globus-Immobilien angelaufen

Zürich (awp) - Das operative Geschäft von Globus ist nach der Pleite von Signa bereits im September in die Hände der thailändischen Central Group übergegangen. Nun soll es auch einen Plan für den Verkauf der Globus-Liegenschaften geben, die sich je zur Hälfte in Besitz von Central und Signa befinden, wie die Sonntagszeitung schreibt.

Die Zeitung beruft sich dabei auf interne Dokumente der Insolvenzverwalterin von Signa Prime Selection von Ende November, die dem Medium vorliegen. Demnach soll die Vermarktung der Objekte an der Schweizergasse 11 und 12 nahe der Zürcher Bahnhofstrasse im kommenden Jahr beginnen. Für letztere sei "ein transparenter Bieterprozess eingeleitet" worden, zitiert die Zeitung einen nicht näher benannten Immobilienexperten.

Laut dem Beitrag soll die Central Group Interesse an der Liegenschaft in der Schweizergasse 11 haben. Auch der Einbezug von alternativen Investoren werde geprüft. Gegenüber der Zeitung wollte die Central Group aber keine Stellung beziehen.

In Basel sei ein Verkauf der Immobilie an der Freie Strasse 50 ebenfalls im Jahr 2025 zu erwarten. Das in Bau befindliche Globus-Haus am Marktplatz in Basel soll im vierten Quartal 2025 eröffnen und der Verkauf soll Mitte 2026 eingeleitet werden.

In Bern sei die Suche nach einem Käufer schon im Oktober gestartet worden. Mit einem Verkauf wird im zweiten Quartal 2025 gerechnet.

Eine Anfrage an die Central Group und die Insolvenzverwalterin durch die Nachrichtenagentur ist noch hängig.

cg/