Verkada présente un appareil photo 4K en nuage hybride et lance un outil sophistiqué d'analytique des personnes

SAN MATEO, Californie, 14 août 2019 /CNW/ - Verkada Inc., société vouée à la sûreté dans les entreprises en fournissant une solution moderne de surveillance édifiée sur un traitement analytique en périphérie de réseau et une technologie de vision par ordinateur en tête de l'industrie a fait part aujourd'hui de la mise en vente générale de l'appareil photo CM61 Mini 4K.

Caractérisée par une conception discrète, la CM61 est construite afin d'offrir à ses usagers chargés de la sûreté des bureaux d'entreprise, institutions financières, emplacements de vente au détail, services de soins de santé et chaînes d'hôtellerie, la clarté et la flexibilité leur permettant d'ajouter de la couverture n'importe où tout en procurant l'expérience de la qualité vidéo en 4K sans compromis. Ceci a été rendu possible grâce à l'architecture de Verkada en nuage hybride, laquelle minimise l'utilisation de bande passante sans sacrifier ni à la qualité ni à la performance du 4K.

« L'introduction de la CM61 nous permet de continuer à étendre notre portefeuille vers de nouveaux cas d'utilisation et segments de clientèle, » a commenté Filip Kaliszan, chef de la direction et cofondateur de Verkada. « Notre mission est de moderniser le monde de la sécurité physique, et la CM61 représente un autre pas en avant dans cette voie où nous fournissons une solution pour la plus haute qualité de sûreté par vidéo sans sacrifier à la performance ni à la gérabilité. »

La CM61 met en valeur un puissant traitement d'image embarqué, avec la possibilité de détecter de façon intelligente des personnes, des véhicules, des mouvements et des anomalies sur une scène. La CM61 représente la première collaboration de produits entre Verkada et Ambarella Inc., société basée aux États-Unis, de premier plan dans la technologie du jeu de puces, avec une attention particulière sur le traitement analytique en périphérie de réseau et la vision par ordinateur.

« La surveillance par appareils photos hybrides va débrider le potentiel de l'intelligence artificielle et de l'analytique par vidéo, » a souligné Chris Day, directeur général adjoint du marketing et de la prospection de clientèle pour Ambarella. « L'appareil photo CM61 Mini 4K met en valeur la solution puissante de Verkada pour la sûreté en nuage hybride s'ajoutant à la puissance du jeu de puces et de notre technologie d'un produit destiné à changer la donne sous un stylisme discret. »

Mettant à profit ces capacités puissantes d'analytique en périphérie de réseau, Verkada annonce également la disponibilité générale de l'analytique de personnes sur sa ligne d'appareils photos Mini, la CM61 et la D40. Ces nouveaux outils apportent aux utilisateurs de la plateforme de commandes de Verkada la capacité d'examiner en haute résolution les images de toutes les personnes entrées sur site et ils leur procurent les outils permettant une recherche et un filtrage intelligents à partir d'une gamme d'attributs comprenant apparence, couleur d'habillement, date et heure. En outre, la puissante technologie de Verkada pour la concordance de personnes permet aux usagers de rapidement trouver d'autres cas où la personne est déjà apparue sur une image, ce qui réduit considérablement le temps consacré à enquêter sur des incidents. Verkada offre également aux exploitants d'appareils photos la possibilité de gérer l'usage de ces fonctionnalités en leur donnant un contrôle complet par lequel les caméras sont activées avec traitement en périphérie et en nuage.

« L'un des plus gros avantages de Verkada dont bénéficient nos clients est la rapidité avec laquelle nous leur permettons de retrouver la séquence dont ils ont besoin, » a ajouté Kaliszan. « Avec la fonction de l'analytique de personnes, nous ajoutons de puissants outils et les clients peuvent ainsi choisir comment puiser dans les possibilités d'une gestion de la vidéo sur une échelle immense, et celle-ci n'est possible que par les avancées de notre vision par ordinateur. »

La CM61 Mini 4K est disponible dès aujourd'hui. Pour davantage de renseignements, visitez www.verkada.com.

À propos de Verkada

Verkada réalise des systèmes de sécurité physique d'entreprise destinés à l'internet des objets (IdO). La plateforme Verkada associe sécurité par appareils photos prêts à tourner et un logiciel intelligent basé dans le nuage - tout ceci dans un système convivial et modulable. Des centaines d'organisations font appel à Verkada pour renforcer la sécurité physique et gagner de nouvelles perspectives améliorant l'efficacité de leurs opérations. La Société a été établie par les anciens fondateurs de CourseRank Filip Kaliszan, Benjamin Bercowitz et James Ren, de même que par Hans Robertson, ancien fondateur de Meraki. Verkada a son siège à San Mateo en Californie.

