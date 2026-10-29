Verizon Communications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Verizon Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 468.70 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 388.59 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51’463.68 Milliarden ARS – ein Plus von 14.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon Communications 44’931.94 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch