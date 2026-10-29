Verizon Communications präsentierte Quartalsergebnisse

Verizon Communications gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.35 Prozent auf 176.28 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184.28 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch