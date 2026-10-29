Verizon Communications legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Verizon Communications hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.75 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.61 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48.04 Milliarden CAD im Vergleich zu 46.58 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch