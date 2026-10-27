Verizon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Verizon hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.25 USD gegenüber 1.17 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34.31 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33.82 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch