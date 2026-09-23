Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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23.09.2026 15:29:46
Verizon Announces $70 Mln Investment In AI Upskilling Initiative
(RTTNews) - Verizon Communications Inc. (VZ), a telecommunications company, on Wednesday announced a $70 million investment in Verizon AI Skills for America, a new initiative to provide free AI training to job seekers, early-career professionals, displaced workers, educators and small businesses.
The investment includes $50 million in new funding and $20 million from its existing Reskilling and Career Transition Fund.
The initiative will offer free AI training from IBM, Google, Microsoft, Anthropic, Coursera and OpenAI through an online portal, with community partners including Goodwill Industries International, Local Initiatives Support Corporation and the National Association for Community College Entrepreneurship providing additional training and career support.
Verizon said the initiative will launch nationwide, with additional community-based services in select markets.
Verizon shares were up n3early 1% in pre-market trading after closing at $46.45 on Tuesday.
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verizon Inc.
Analysen zu Verizon Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.