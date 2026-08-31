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31.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Abend

Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Abend

Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 50,25 USD zu.

Verizon
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Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 50,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'233 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Verizon-Aktie bei 50,54 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'296'704 Verizon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Mit einem Kursverlust von 23,58 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Am 24.07.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.50 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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