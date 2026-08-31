Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Verizon-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 50,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'140 Punkten steht. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,30 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 49,91 USD. Bei 50,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341'418 Verizon-Aktien.

Bei 51,68 USD markierte der Titel am 25.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,25 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Am 24.07.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Verizon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,99 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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