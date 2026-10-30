Verizon Aktie News: Verizon zieht am Nachmittag an

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 44,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Die Verizon-Aktie legte bis auf 45,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,64 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 932'905 Stück gehandelt.

Bei 51,68 USD markierte der Titel am 25.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,68 USD. Dieser Wert wurde am 21.01.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 15,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2025 mit 2,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 26.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34.31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33.82 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,05 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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