Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 45,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'370 Punkten steht. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 45,74 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 408'446 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Mit Abgaben von 16,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 USD. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 34.25 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 26.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 5,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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