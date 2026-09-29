Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 46,15 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'281 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 46,13 USD. Bei 46,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 945'338 Verizon-Aktien.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,97 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,40 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,01 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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