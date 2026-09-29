Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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29.09.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Anleger schicken Verizon am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Verizon. Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,86 USD. Bei 46,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 400'122 Verizon-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 9,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 38,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 24.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 5,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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