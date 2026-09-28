Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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28.09.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon am Montagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 46,57 USD.
Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 46,57 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'561 Punkten liegt. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,43 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 46,86 USD. Zuletzt wechselten via New York 933'172 Verizon-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Mit einem Zuwachs von 10,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 17,55 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,01 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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