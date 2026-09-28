Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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28.09.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 47,03 USD.
Die Verizon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,03 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'634 Punkten notiert. Bei 46,63 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,86 USD. Bisher wurden via New York 419'406 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 9,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 38,40 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 18,36 Prozent sinken.
Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 24.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34.50 Mrd. USD gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 26.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 5,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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