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28.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Abend höher

Verizon Aktie News: Verizon am Abend höher

Die Aktie von Verizon zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 50,00 USD zu.

Verizon
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 50,00 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'518 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Verizon-Aktie bei 50,33 USD. Bei 49,65 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 938'611 Verizon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 3,24 Prozent niedriger. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,21 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD im Vergleich zu 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Johnathan Weiss / Shutterstock.com
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