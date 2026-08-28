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28.08.2026 16:29:00

Verizon Aktie News: Verizon steigt am Nachmittag

Verizon Aktie News: Verizon steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Zuletzt sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 50,07 USD zu.

Verizon
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Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 50,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'562 Punkten notiert. Bei 50,21 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 49,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296'738 Verizon-Aktien.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,21 Prozent. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD. Mit einem Kursverlust von 23,32 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,73 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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