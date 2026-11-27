Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 47,54 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'774 Punkten liegt. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 48,02 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'875'177 Verizon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Gewinne von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 38,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 26.10.2026. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,17 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.31 Mrd. USD im Vergleich zu 33.82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Verizon am 26.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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