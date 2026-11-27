Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 47,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'566 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 47,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 47,18 USD. Bisher wurden heute 447'235 Verizon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 7,87 Prozent niedriger. Bei 38,68 USD fiel das Papier am 21.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Am 26.10.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,45 Prozent auf 34.31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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