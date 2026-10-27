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27.10.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon macht am Dienstagabend Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 43,94 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 43,94 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'419 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 43,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,00 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'855'794 Aktien.
Bei 51,68 USD markierte der Titel am 25.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 17,60 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2026 Kursverluste bis auf 38,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 13,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Verizon liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,55 Prozent auf 34.31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Verizon am 26.01.2027 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,03 USD je Verizon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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