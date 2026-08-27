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27.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon gibt am Abend ab

Verizon Aktie News: Verizon gibt am Abend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 49,70 USD.

Verizon
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Die Verizon-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 49,70 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'552 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie sank bis auf 49,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,55 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'174'081 Aktien.

Am 25.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,40 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,75 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.50 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 4,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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