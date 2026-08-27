Verizon Aktie News: Verizon am Donnerstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Verizon-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 49,43 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'476 Punkten notiert. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,14 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 49,55 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 550'502 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 22,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 24.07.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,99 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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