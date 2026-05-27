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27.05.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Mittwochabend

Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Mittwochabend

Die Aktie von Verizon zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 48,63 USD.

Verizon
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Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 48,63 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'658 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 48,96 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 48,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'253'331 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2025 mit 2,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 USD je Aktie ausschütten. Am 27.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 21.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 27.07.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 4,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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