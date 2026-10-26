Verizon Aktie News: Verizon am Abend mit Verlusten

Um 20:26 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 43,05 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'329 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 42,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3'900'396 Verizon-Aktien.

Bei 51,68 USD erreichte der Titel am 25.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 38,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 11,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2026 5,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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