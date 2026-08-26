Verizon Aktie News: Verizon am Abend mit roten Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 50,19 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'447 Punkten steht. In der Spitze büsste die Verizon-Aktie bis auf 50,08 USD ein. Mit einem Wert von 50,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'238'137 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 38,40 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 30,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,73 Prozent auf 34.25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,99 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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