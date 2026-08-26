Verizon Aktie News: Anleger greifen bei Verizon am Mittwochnachmittag zu

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 50,68 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'457 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 50,68 USD. Bei 50,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 535'969 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2026 markierte das Papier bei 51,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 1,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Mit Abgaben von 24,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,99 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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