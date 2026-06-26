Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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26.06.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 46,49 USD.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 46,49 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'933 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Verizon-Aktie sogar auf 46,58 USD. Mit einem Wert von 46,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'002'795 Verizon-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,68 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 10,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 21,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Am 27.04.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.44 Mrd. USD – ein Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 33.49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 21.07.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 27.07.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2026 4,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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