Um 20:26 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 47,57 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'304 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 47,94 USD. Bei 47,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'284'680 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 7,95 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 38,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 22,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Am 26.10.2026 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 34.31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.82 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,05 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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