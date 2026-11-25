Die Verizon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 47,54 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'148 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 47,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,50 USD. Bisher wurden via New York 539'470 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,68 USD. Dieser Wert wurde am 21.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 18,63 Prozent Luft nach unten.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Am 26.10.2026 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.31 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Verizon am 26.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,05 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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