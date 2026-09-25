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25.09.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Verizon

Verizon Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Verizon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 46,95 USD.

Verizon
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Die Verizon-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 46,95 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'782 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 46,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 742'306 Verizon-Aktien.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,06 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2025 Kursverluste bis auf 38,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Am 24.07.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.25 Mrd. USD im Vergleich zu 34.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Verizon am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
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