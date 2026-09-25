Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr rutschte die Verizon-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,10 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'500 Punkten steht. In der Spitze büsste die Verizon-Aktie bis auf 46,93 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,25 USD. Bisher wurden via New York 327'868 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,68 USD) erklomm das Papier am 25.03.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,71 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 22,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Verizon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Verizon 2,73 USD aus. Verizon liess sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.25 Mrd. USD – eine Minderung von -0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34.50 Mrd. USD eingefahren.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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