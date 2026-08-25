Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’587 0.4%  SPI 20’500 0.4%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’228 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’460 0.1%  Gold 4’628 -0.7%  Bitcoin 63’463 0.9%  Dollar 0.8032 0.3%  Öl 86.2 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gurit-Aktie +22 Prozent: Margensprung, höhere Ziele und Bernhardt neuer CEO
Stadler-Aktie springt auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Deine Meinung ist gefragt: Stimme jetzt für deine Favoriten bei den Swiss ETF Awards 2026 ab.
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Suche...
Plus500 Depot

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagabend mit kaum veränderter Tendenz

Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagabend mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Verizon hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Verizon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 50,15 USD.

Verizon
40.20 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Verizon-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 50,15 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'526 Punkten steht. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 50,31 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 49,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 1'007'594 Stück.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 lud Verizon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt

AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet

Alphabet-Aktie im Fokus: Aufnahme in den Dow Jones - Neues Tech-Schwergewicht im Leitindex


Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten