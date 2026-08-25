Verizon Aktie News: Verizon am Dienstagabend mit kaum veränderter Tendenz

Die Verizon-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 50,15 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'526 Punkten steht. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 50,31 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 49,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 1'007'594 Stück.

Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,73 USD im Jahr 2025. Am 24.07.2026 lud Verizon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte Verizon einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 34.25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,73 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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