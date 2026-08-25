Verizon Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Verizon

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 50,06 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'488 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 49,80 USD. Mit einem Wert von 50,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 398'575 Stück gehandelt.

Am 25.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,30 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je Verizon-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 24.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.25 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,99 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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