Um 20:26 Uhr ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 47,17 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'030 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,44 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,80 USD. Bisher wurden heute 896'067 Verizon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 8,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2025 mit 2,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,82 USD je Aktie ausschütten. Am 26.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent auf 34.31 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Verizon am 26.01.2027 präsentieren.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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