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24.11.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Verizon. Zuletzt konnte die Aktie von Verizon zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 47,12 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 47,12 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'701 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 47,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 448'460 Verizon-Aktien umgesetzt.
Am 25.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,68 USD an. Gewinne von 9,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 17,91 Prozent sinken.
Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Am 26.10.2026 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,45 Prozent auf 34.31 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,05 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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