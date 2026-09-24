Verizon Aktie News: Verizon steigt am Donnerstagabend

Um 20:26 Uhr wies die Verizon-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 47,44 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'413 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 47,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,00 USD. Bisher wurden heute 1'731'202 Verizon-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 51,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2026). Mit einem Zuwachs von 8,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 38,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Mit Abgaben von 19,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Verizon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,82 USD belaufen. Verizon veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34.25 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 34.50 Mrd. USD umsetzen können.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Verizon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Warum T-Mobile-Aktionäre laut BofA vor SpaceX keine Angst haben müssen

Verizon-Aktie höher: Telekommunikationskonzern setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt

AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet