Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 46,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'727 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 45,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'410'434 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2026 bei 51,68 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 10,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 38,68 USD fiel das Papier am 21.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Verizon veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 34.31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.82 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Verizon wird am 26.01.2027 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 5,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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