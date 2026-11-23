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23.11.2026 16:29:00
Verizon Aktie News: Verizon am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 45,74 USD.
Die Verizon-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 45,74 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'707 Punkten steht. Der Kurs der Verizon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,68 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 855'159 Verizon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2026 auf bis zu 51,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,68 USD am 21.01.2026. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 15,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 26.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Verizon ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 34.31 Mrd. USD gegenüber 33.82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 5,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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