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23.10.2026 20:27:13
Verizon Aktie News: Verizon tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 44,51 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 44,51 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'278 Punkten realisiert. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,64 USD ab. Bei 43,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3'483'253 Verizon-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,68 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Bei 38,40 USD fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 13,74 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,73 USD je Wertpapier. Verizon gewährte am 24.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,18 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,73 Prozent zurück. Hier wurden 34.25 Mrd. USD gegenüber 34.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Verizon.
In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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