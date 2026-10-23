Verizon Aktie News: Verizon am Nachmittag billiger

Die Verizon-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 43,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'092 Punkten liegt. Die Verizon-Aktie sank bis auf 43,65 USD. Bei 43,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 933'133 Verizon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,68 USD. Dieser Kurs wurde am 25.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,11 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 38,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 12,24 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,73 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Verizon veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.25 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.50 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,00 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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